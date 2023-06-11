Мелитополь, 12 июня, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает пополнять запасы воды из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Отмечается, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции уровень воды в хранилище около Запорожской ТЭС упал с 17 до 11,27 метров. При таком показателе насосы по-прежнему могут качать воду, но не работают непрерывно, так как канал ТЭС и большой пруд-охладитель атомной электростанции заполнены. Этих запасов воды достаточно для охлаждения реакторов на протяжении нескольких месяцев, утверждается в заявлении МАГАТЭ.

Эксперты при этом хотят получить доступ к Запорожской ТЭС для измерения уровня воды.

Ранее ИА Регнум передавало, 7 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что разрушения на плотине Каховской ГЭС привели к снижению уровня воды в резервуарах, которые используются для охлаждения Запорожской атомной электростанции. При этом причин для паники, что вода немедленно высохнет, нет, добавил он.

11 июня сотрудники МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС провели работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Это потребовалось для обеспечения надёжного уровня водоснабжения ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ в период с 12 по 18 июня планирует посетить Киев и Запорожскую АЭС.