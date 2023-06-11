Берлин, 11 июня, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц перед началом Восточногерманского экономического форума заявил, что экономика Восточной Германии переживает период подъёма.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Экономика Восточной Германии переживает бум. На самом деле, вряд ли существует какая-либо технология будущего, вряд ли есть какая-нибудь развивающаяся отрасль, которая уже не чувствует себя здесь, как дома», — приводит словам Шольца агентство DPA 11 июня.

В период с 11 по 13 июня в коммуне Бад-Заров, расположенной приблизительно в 50 километрах от Берлина, пройдёт экономический форум, в рамках которого представители бизнеса, науки и политической сферы обсудят важные вопросы экономики региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Олаф Шольц во время выступления на 38-м съезде протестантских церквей ФРГ подвергся критике за неуместную шутку о беженцах. Слова немецкого канцлера осудили в неправительственной организации Sea Watch, занимающейся спасением мигрантов в Средиземноморье.