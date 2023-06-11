Вашингтон, 11 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Прогресс вступления Швеции в Североатлантический альянс обсудят в ходе предстоящей встречи представители королевства, Турции и НАТО, сообщил 11 июня телеканал SVT со ссылкой на шведское министерство иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Переговоры запланированы на 14 июня. Новый советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акиф Чагат Кылыч, по информации телеканала, заявил, что сейчас Швеция приблизилась к турецкому «да» по НАТО ближе, чем годом ранее.

При этом во время трёхсторонней встречи ещё есть темы для обсуждения, добавил советник.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о выполнении Швеции требования по вступлению в альянс. Тогда стороны о встрече договорились на 12 июня.

Швеция вместе с Финляндией в мае 2022 года подали заявку на вступление в НАТО. Турция для поддержки Хельсинки и Стокгольма выдвинула ряд условий. Анкара настаивала на выдаче скрывающихся в Финляндии и Швеции граждан, которых в Турции обвиняют в экстремизме. В начале апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Россия пообещала предпринять ответные шаги.