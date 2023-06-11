Турция, НАТО и Швеция обсудят вопрос вступления королевства в альянс
НАТО, Турция и Швеция проведут переговоры по вступлению королевства в военно-политический блок
Вашингтон, 11 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Прогресс вступления Швеции в Североатлантический альянс обсудят в ходе предстоящей встречи представители королевства, Турции и НАТО, сообщил 11 июня телеканал SVT со ссылкой на шведское министерство иностранных дел.
Переговоры запланированы на 14 июня. Новый советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акиф Чагат Кылыч, по информации телеканала, заявил, что сейчас Швеция приблизилась к турецкому «да» по НАТО ближе, чем годом ранее.
При этом во время трёхсторонней встречи ещё есть темы для обсуждения, добавил советник.
Как сообщало ИА Регнум, 4 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о выполнении Швеции требования по вступлению в альянс. Тогда стороны о встрече договорились на 12 июня.
Швеция вместе с Финляндией в мае 2022 года подали заявку на вступление в НАТО. Турция для поддержки Хельсинки и Стокгольма выдвинула ряд условий. Анкара настаивала на выдаче скрывающихся в Финляндии и Швеции граждан, которых в Турции обвиняют в экстремизме. В начале апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Россия пообещала предпринять ответные шаги.