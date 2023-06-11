Новая Каховка, Херсонская область, 11 июня, 2023, 22:09 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин по поручению президента Владимира Путина посетил Новую Каховку в Херсонской области и проверил организацию работ по ликвидации последствий разрушению Каховской гидроэлектростанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Сегодня по поручению президента [Владимира Путина. — Ред.] посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения», — написал Хуснуллин в своём Telegram-канале в воскресенье, 11 июня.

Он отметил, что соответствующая работа организована удовлетворительно. Также он провёл совещание в штабе, на котором были утверждены дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечению граждан всем необходимым.

Как передавало ИА Регнум, ранее в городской администрации Новой Каховки сообщили, что вода, подтопившая улицы города, ушла. При этом отмечалось, что затомленными остались расположенные в прибрежной зоне туристические объекты.