Херсон, 11 июня, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время поездки в Херсонскую область едва не попал под обстрел ВСУ, удар был нанесён по тому месту, где вице-премьер находился, через несколько минут после его отъезда, передаёт РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в Минпромторге.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Мантуров

«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — сообщил собеседник агентства.

В министерстве подтвердили, что министр находился на месте, по которому вскоре после его отъезда был нанесён удар британскими ракетами Storm Shadow.

10 июня сообщалось, что ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по пункту временного размещения граждан, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС, на Арабатской стрелке в Херсонской области. Две ракеты были сбиты системами ПВО, две попали в объект. Один человек погиб, несколько получили ранения.