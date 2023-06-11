Санкт-Петербург, 11 июня, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В Петербурге 11 июня произошёл пожар на территории бывшего изолятора «Кресты», горение происходило на площади 50 кв. м, никто не пострадал, сообщили в городском управлении МЧС.

Andrew Shiva/CC BY-SA 4.0 Бывший изолятор «Кресты»

«11 июня в 19:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Арсенальная набережная, дом 7. В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в МЧС.

К ликвидации пожара привлекали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС, отметили также в управлении.

Ранее в здании по указанному адресу размещался СИЗО «Кресты». В 2017 году изолятор был закрыт в связи с переездом в новый комплекс зданий в Колпинском районе города. Помещения на Арсенальной набережной были переданы госкорпорации «Дом. РФ». Предполагается, что после проведения всех необходимых мероприятий большая часть зданий комплекса будет продана.