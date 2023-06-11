Вена, 11 июня, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе планирует посетить Киев и Запорожскую АЭС, говорится в опубликованном 11 июня заявлении агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Генеральный директор Гросси на следующей неделе поедет в Киев и на ЗАЭС», — сказано в сообщении, без уточнений, в какой именно день состоятся поездки.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в брызгальном бассейне Запорожской АЭС обнаружили осколок от снаряда американской гаубицы М777, которые используют ВСУ.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв ранее заявил, что власти Украины де-факто не поддержали предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжают вести себя «как хотят», обстреливая инфраструктуру ЗАЭС. Западные страны как всегда делают вид, что ничего не происходит, добавил Лихачёв.

5 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на фиксацию МАГАТЭ обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. В сообщениях не указывается, откуда именно на территорию станции регулярно прилетают снаряды, хотя их траектория очевидна, отметил Небензя.