Эдинбург, Великобритания, 11 июня, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Сотрудник полиции Шотландии допросили бывшего первого министра страны Николу Стерджен по делу о финансировании правящей Национальной партии и отпустили, не предъявив обвинений, сообщил Sky 11 июня.

gov. scot Никола Стерджен

В самой полиции подтвердили, что в течение пяти часов допрашивали «52-летнюю женщину» по данному делу, но не назвали её имени. Аналогичным образом правоохранители сообщали и о самом задержании. При этом в полиции назвали статус допрошенной в деле — подозреваемая.

«52-летняя женщина, задержанная сегодня в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии, была отпущена без предъявления обвинений в рамках продолжающегося расследования», — сказано в сообщении.

Ранее британские СМИ сообщали, что полиция намерена допросить Стерджен в качестве свидетеля или подозреваемой. Правоохранители проверяют жалобы со стороны лиц, финансирующих Национальную партию, о том, что 600 тыс. фунтов стерлингов, собранные на агиткампанию за проведение нового референдума о независимости Шотландии, были потрачены нецелевым образом.

В марте 2023 года Стерджен подала официальное прошение об отставке королю Великобритании Карлу III. Причины её решения не сообщались. Прошение было принято. Новым лидером правящей Национальной партии и новым первым министром стал Хамза Юсуф, ранее занимавший пост главы минздрава страны. На выборах лидера партии он получил около 52% голосов.