Исламабад, 11 июня, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, сообщил 11 мая премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter.

Sw71rh Шехбаз Шариф

«Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — написал премьер, добавив, что выполнил одно из своих обещаний нации.

Он назвал этот день знаменательным. Пакистан, по его словам, продвигается к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности».

В мае сообщалось, что Пакистан планирует договориться с Москвой о покупке российской нефти за юани. Премьер-министр страны тогда подтвердил предстоящую поставку сырой нефти из России.

В середине апреля государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что Исламабад разместил в России первый заказ на поставку нефти со скидкой в соответствии с двусторонним соглашением между двумя странами. Власти Пакистана ожидают, что поставки нефти из РФ будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки.