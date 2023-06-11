Москва, 11 июня, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало видео с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. Кадры размещены 11 июня в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео с телеграм-канала: Министерство обороны РФ Возвращение российских военнослужащих из украинского плена

«На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Мы вместе с ребятами рады их возвращению!» — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Все освобождённые будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.