Киев, 11 июня, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 11 июня подтвердил, что Россия и Украина провели обмен пленными.

President.gov.ua Андрей Ермак

По его словам, Украины были переданы 95 человек, в том числе военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, а также пограничники. В плен они попали в Мариуполе, на острове Змеиный и в Артёмовске.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате переговорного процесса с территории, подконтрольной киевскому режиму, были возвращены 94 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Освобождённые будут доставлены в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

В начале мая 2023 года в Минобороны заявили о возвращении из украинского плена трёх российских военнослужащих — лётчиков ВКС России. В апреле из плена вернулись 40 российских военнослужащих.