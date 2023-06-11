Москва, 11 июня, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступил на стадионе «Лужники» после завершения финального матча Кубка России по футболу, в котором московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром». Он исполнил песни «Моя игра» и «Сансара».

Кадр из видео: для RTVI Баста

Обладателем Кубка России стал ЦСКА, который обыграл «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. В основное время матча команды сыграли вничью — 1:1.

На 32-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за фол нигерийского форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна. На 51-й минуте форвард «Краснодара» Джон Кордоба восстановил равновесие.

В серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА, победившие со счётом 6:5. Вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев отразил удары Жоау Батчи и Олусегуна.