Москва, 11 июня, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Группа военных ВСУ численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена, сообщил 11 июня командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты, остановлена и отброшена», — рассказал собеседник ТАСС.

Говоря о ситуации на запорожском направлении, он отметил, что ВСУ несут серьёзные потери как личного состава, так и военной техники.

Как передавало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 11 июня, что на Времеевском выступе идут тяжелейшие бои. Лобовые атаки ВСУ не имеют успеха, поэтому противник пытается пробиться с флангов. Российским военным пришлось выйти из посёлка Нескучное, расположенного в низине. Населённый пункт трудно удерживать под артиллерийским огнём.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в свою очередь заявил, что российские войска за сутки отразили попытки наступательных действий украинских силовиков на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.