Вашингтон, 11 июня, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В администрации США понимают, что не смогут победить Россию, и рассматривают возможность «пожертвовать» президентом Украины Владимиром Зеленским, переложив на Украину ответственность за некоторые собственные преступления, заявил в интервью Стивену Гарднеру на его YouTube-канале бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Часть нашего правительства готова отдать Зеленского на съедение», — сказал Макговерн.

Вашингтон уже начал перекладывать ответственность за собственные действия на Украину — в частности, сообщая американским СМИ через «источники» о якобы имевшей место вине Киева за подрыв «Северных потоков». По той же схеме может развиваться и ситуация с подрывом Каховской ГЭС, допустил он.

США не хотят вступать с Россией ни в обычное, ни тем более в ядерное противостояние, добавил Макговерн.

Ранее в июне 2023 года Макговерн допустил, что, если контрнаступление ВСУ не увенчается успехом и президент Украины почувствует себя припёртым к стенке, он может отдать приказ о теракте на Запорожской АЭС, надеясь при этом, что в случившемся обвинят Россию.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.