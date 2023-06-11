Москва, 11 июня, 2023, 19:40 — ИА Регнум. В Химках Московской области мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата, катаясь на машине по городу, сообщили 11 июня ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Совхозной ездит автомобиль, из люка которого торчит предмет, похожий на автомат», — сказано, в частности, в сообщении.

Приехавшими на место происшествия сотрудники полиции установили правонарушителя, им оказался москвич 1996 года рождения.

«При нём обнаружен и изъят страйкбольный автомат, который отправлен в экспертно-криминалистический центр на исследование», — добавили в главке.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая два человека пострадали в результате закончившегося стрельбой бытового конфликта трёх мужчин в центре Москвы.

9 мая у одного из ночных клубов Москвы по улице 3-й Ямского поля произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали примерно 15 человек. После закрытия клуба у его здания две выпившие компании начали конфликт, который перерос в драку. Были слышны звуки стрельбы.

А в апреле в подольском кафе в Подмосковье словесный конфликт между мужчинами закончился стрельбой, в результате которого пострадали два человека.