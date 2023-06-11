Париж, 11 июня, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» — 2023. В финале он одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом, который является четвёртой ракеткой мира.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Встреча продолжалась 3 часа 14 минут и завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (7:1), 6:2, 7:5.

Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету его соперника четыре эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк из четырёх.

Джокович стал самым титулованным теннисистом в истории по количеству выигранных турниров «Большого шлема». Для него это 23-й титул, он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, три — на US Open, три — на «Ролан Гаррос».

По этому показателю Джокович опередил испанца Рафаэля Надаля, который побеждал на 22 турнирах «Большого шлема».

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2023. Она обыграла в финале представительницу Чехии Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4.