Херсон, 11 июня, 2023, 19:21 — ИА Регнум. К вечеру 11 июня вода ушла с улиц Новой Каховки в Херсонской области, при этом остаются затопленными туристические объекты, расположенные в прибрежной зоне, сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале городского округа.

10 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, по расчётам экспертов, Днепр ниже Каховской ГЭС войдёт в своё привычное русло к 16 июня. Уровень подъёма воды в Новой Каховке за сутки (9–10 июня) снизился на 3 метра, в Алёшках — на 2 метра, в Голой Пристани — на метр, рассказал Сальдо.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 795 человек, привлечены 344 единицы техники, и хотя постоянные обстрелы со стороны ВСУ мешают проведению работ, они продолжаются, добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены.

Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов. В Роспотребнадзоре заявили, что начали вакцинацию населения и что анализ проб питьевой воды не выявил никаких отклонений от нормы.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.