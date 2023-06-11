Лондон, 11 июня, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Если Украина войдёт в состав Евросоюза, он может столкнуться с рядом неприятных последствий, поделился мнением обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Тони Барбер.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Киев, по его словам, намерен подставить страны Европы, так как вхождение Украины в состав ЕС обернётся сокращением бюджета для остальных союзников, страна начнёт претендовать на большие отчисления из Брюсселя.

«Какие страны добровольно решат отказаться от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» — задался вопросом автор статьи, добавив, что в настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами.

Кроме того, в статье говорится, что нынешние союзники Украины пытаются преследовать собственные цели в конфликте. В частности, Киев пытаются ограничить экономически, так как Болгария, Венгрия, Польша и Словакия оказались не готовы к неограниченному экспорту зерна из Украины взамен своего производства.

Власти Украины, ранее «закрепившие» в тексте конституции тезис о «необратимости» европейского и евроатлантического выбора страны, регулярно призывают лидеров ЕС указать чёткие сроки возможного вступления Украины в ЕС и НАТО. «Партнёры» Украины в ответ заявляют, что такое вступление состоится, но не в ближайшем будущем.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц в мае допустил, что Украина вступит в Евросоюз только после окончания военного конфликта.