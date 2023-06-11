Херсон, 11 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области, проводят регулярный отбор проб воды и вакцинацию жителей от инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 11 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний. Ситуация остаётся на постоянном контроле службы», — отметили представители Роспотребнадзора.

С 7 июня была отобрана 91 проба питьевой воды из распределительной сети населённых пунктов области, вода соответствует нормативным показателям, сообщили также в службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.