Вена, 11 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Австрии замедлилось из-за санкций, но всё ещё остаётся на значительном уровне, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью порталу «Экспресс».

МИД России Д. Е. Любинский

Согласно статистике, сообщил он, Россия всё ещё остаётся в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объёму оборота.

«На данный момент политический диалог с Австрией отсутствует в принципе. Для этого у нас банально отсутствует повестка», — отметил Любинский.

Он подчеркнул, что отсутствие контактов не означает, что таковые не могут быть выстроены в случае необходимости. «Но такой необходимости я, откровенно говоря, в настоящий момент не усматриваю», — добавил дипломат.

Ранее Австрийская партия свободы (АПС) призывала власти страны отказаться от антироссийских санкций и снизить налоги на основные продукты питания, энергию и топливо.

Глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр уверял, что принятые западные санкции недостаточны для обеспечения эффективного давления на Москву. По его словам, Запад должен распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявляла, что многие игроки рынка утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как пришло понимание, что сами могли бы оказаться в такой же ситуации. По мнению дипломата, доверие утрачено на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центробанков. Она добавила, что цель санкций в том, чтобы повлиять на Россию, не достигнута.

Вместе с тем глава МИД Австрии Александер Шалленберг накануне признал, что Евросоюз понимает: не все страны готовы присоединиться к антироссийским санкциям. Он добавил, что есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их осознанно обходит.