Симферополь, 11 июня, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Ранее приостановленное движение на участке железной дороги в Кировском районе Крыма возобновлено, сообщил 11 июня глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Днём 11 июня Аксёнов сообщил, что в Кировском районе в результате повреждения железнодорожного полотна было приостановлено движение поездов. Он отметил, что проблемы будут устранены в течение нескольких часов и что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

В компании-перевозчике «Гранд сервис экспресс», в свою очередь, сообщили, что «в момент ЧП» поездов компании на указанном участке не было, а сейчас специалисты изучают ситуацию на месте.