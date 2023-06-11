Москва, 11 июня, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Певца Стаса Пьеху перевели из реанимации в отделение терапии, медицинское обследование не выявило никаких серьёзных проблем, сообщил 11 июня Telegram-канал 112.

Василий Иванов ИА REGNUM Стас Пьеха

В сообщении отмечается, что певец пока останется под наблюдением врачей.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня из-за проблем с сердцем Пьеха был доставлен в московскую Боткинскую больницу, где ему провели «полный набор сердечных исследований». Решение принимали врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов и, оценив кардиограмму певца, сочли необходимым отправить его в больницу.

Также сообщалось, что врачи оценили состояние певца как тяжёлое. При этом он продолжал дышать самостоятельно.

Позднее артист сам вышел на связь и успокоил своих поклонников: результаты анализов не выявили у него «глобальных» проблем с сердцем. «Что-то по мелочам, какие-то вещи, из-за которых вам сильно переживать не надо, и мне тем более», — отметил артист.