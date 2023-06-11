Санкт-Петербург, 11 июня, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову, которая распылила перцовый газ во время спектакля в Мариинском театре, ей назначен административный арест на семь суток, сообщили 11 июня в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«10.06.2023 в 20 часов 20 минут Богданчикова выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра во время спектакля «Лебединое озеро», а также распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала, чем демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан», — напомнили в официальном Telegram-канале пресс-службы.

Линия защиты, по сообщению пресс-службы, была построена на том, что инициатором конфликта стали другие лица, а Богданчикова, находясь «в состоянии сильного душевного волнения», грубой нецензурной бранью тем не менее не выражалась, а баллончик распылила в целях самообороны.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл 10 июня во время спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Одна из зрительниц распылила перцовый баллончик. Спектакль был прерван, в зале было проведено проветривание. За помощью к врачам после инцидента обратились три человека.