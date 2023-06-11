Киев, 11 июня, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Переговоры Киева и Москвы на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки, были бы бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы, заявил 11 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.

president.gov.ua Михаил Подоляк

«Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он.

Ранее несколько стран выступили с инициативами по урегулированию ситуации на Украине. В частности, Индонезия предложила создать 15-километровую демилитаризированную зону в стране. Также она предложила установить режим прекращения огня, а в потенциальной демилитаризованной зоне предусмотреть присутствие миротворцев ООН. Кроме того, на «спорных территориях» Индонезия предложила провести референдумы.

ЮАР заявляла о готовности организовать миссию лидеров семи стран Африки по урегулированию конфликта на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе диалога с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал предложенную африканскими странами мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса.

Однако Киев продолжает продвигать собственную «формулу мира», отказываясь от других предложений. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев совместно с союзниками планирует провести мировой саммит, чтобы заручиться поддержкой украинского плана по прекращению конфликта. При этом присутствие и участие России во встрече полностью исключаются.

Президент России Владимир Путин, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, открыт к любым контактам для достижения целей иными, мирными средствами, чем специальная военная операция.