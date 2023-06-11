Москва, 11 июня, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт в матче суперфинала Кубка России с ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Лужники», счёт — 1:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Краснодара» Джон Кордоба радуется забитому голу

На 51-й минуте Кордоба пробил головой после навеса с левого фланга от защитника Кристиана Рамиреса.

Ранее форвард ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный за фол нигерийского форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна на 30-й минуте. Он сбил в штрафной площади своей команды полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» объявил стартовый состав на матч суперфинала Кубка России. Вратарь Станислав Агкацев вышел на поле с первых минут вместо Матвея Сафонова.

Также ЦСКА объявил состав на игру. До этого главный тренер «армейцев» Владимир Федотов заявил, что перед матчем с «Краснодаром» испытывает эмоциональный подъём и ожидает огромное количество болельщиков на трибунах стадиона «Лужники».