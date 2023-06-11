Москва, 11 июня, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт в матче суперфинала Кубка России с «Краснодаром», реализовав пенальти. Встреча проходит на стадионе «Лужники».

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

Нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун на 30-й минуте сбил в штрафной площади своей команды полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. После этого Чалов исполнил удар «с точки».

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» объявил стартовый состав на матч суперфинала Кубка России. Вратарь Станислав Агкацев вышел на поле с первых минут вместо Матвея Сафонова.

Также ЦСКА объявил состав на игру. До этого главный тренер «армейцев» Владимир Федотов заявил, что перед матчем с «Краснодаром» испытывает эмоциональный подъём и ожидает огромное количество болельщиков на трибунах стадиона «Лужники».