Рим, 11 июня, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вправе самостоятельно определять, на каких условиях должен быть урегулирован конфликт, но такая позиция неверна, заявил 11 июня бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский не может в одиночку решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях их вести», — сказал Конте в эфире телеканала RaiNews24.

Он также отметил, что европейские страны уже косвенно втянуты в конфликт, а в ближайшее время могут быть втянуты в него напрямую, и поэтому тоже имеют право участвовать в переговорах об урегулировании конфликта.

Конте добавил, что страны Запада под руководством США решили сосредоточиться на поставках Киеву оружия и хотят победить в конфликте, при этом в Европе как будто забыли, что они находятся гораздо ближе к зоне конфликта, чем Вашингтон, и что у них нет «ядерного зонтика».

Конте в 2018–2021 годах возглавлял два коалиционных правительства Италии. Правительство Марио Драги, пришедшее ему на смену, в 2022 году провело через парламент решение о праве поставлять оружие Украине в неограниченном количестве и не отчитываться в объёмах и номенклатуре поставок перед депутатами.

Президент Украины ранее заявлял, что «переговоры» могут начаться только при условии выполнений всех требований Украины, которые включают в себя возвращение страны к границам 1991 года (с Крымом). В Кремле и МИД РФ, в свою очередь, отмечают, что Россия будет продолжать защищать свои интересы военными средствами до тех пор, пока Киев и его западные «хозяева» не будут готовы к переговорам, условия которых (выполнение всех требований, поставленных в начале СВО, и признание возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 года) не менялись.