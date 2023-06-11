Москва, 11 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Поезда в Кировском районе Крыма, где было повреждено железнодорожное полотно, проходят по графику, сообщили 11 июня в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Макс Ветров/РИА Новости Поезд на железнодорожном вокзале в Крыму

«В момент ЧП на этом участке наших поездов не было, сейчас на место выехали наши сотрудники, чтобы оценить обстановку», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 11 июня сообщил, что в Кировском районе Крыма в результате повреждения железнодорожного полотна было приостановлено движение поездов. По его словам, проблемы будут устранены в течение трёх-четырёх часов. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

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