Берлин, 11 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике за шутку о беженцах, которую он рассказал во время панельной дискуссии на 38-м съезде протестантских церквей ФРГ в Нюрнберге, пишет газета Bild am Sonntag.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

«Я уже пошутил в Европейском совете: у Германии должен быть большой пляж на Средиземном море», — сказал Шольц.

Он добавил, что фактически в Германию приезжает больше беженцев, прибывших в Европу через Средиземное море, чем в страны, которые граничат со Средиземным морем.

После этого высказывания неправительственная организация Sea Watch, занимающаяся спасением мигрантов в Средиземноморье, осудила Шольца. Там напомнили, что с начала текущего года в Средиземном море погибли более 1150 человек.

«То, что канцлеру Шольцу пришло в голову на этот счет, — это плохая шутка. Тот, кто может посмеяться над этим, не должен управлять государством», — отметили в организации.

Кроме того, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Лилли Блаудсун заявила, что «канцлер — социал-демократ никогда не должен так говорить о людях».

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр федеральной земли Бавария, председатель оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо лично заняться решением проблемы размещения беженцев из-за большого количества последних, так как это создаёт повышенную нагрузку на муниципалитеты.

Лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц считает, что представители власти Германии не могут договориться по важнейшим вопросам, это привело к возникновению правительственного кризиса в стране.