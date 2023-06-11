* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 11 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Российские бойцы ликвидировали украинского боевика из группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексея Мазура на территории Запорожской области. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил 11 июня в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Алексей Мазур

«Алексей «Roughman» Мазур ликвидирован в районе Малой Токмачки Запорожской области», — написал Поддубный.

Он отметил, что Мазур участвовал в боях против защитников Донбасса с 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Малой Токмачки была отражена одна из атак ВСУ. В течение суток 10 июня украинские военные продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях и потеряли в общей сложности более 50 военнослужащих, 11 танков, в том числе три танка Leopard, и другую технику.