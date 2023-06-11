Мелитополь, 11 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Попытки атак ВСУ в Запорожской области приходятся на три направления. Об этом 11 июня заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Украинские боевики пытаются атаковать по трём направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населённого пункта Лобковое и восточная часть фронта — так называемый Времевский выступ», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что ситуация на линии фронта остаётся контролируемой. При этом ВСУ пока ещё не задействовали в наступлении основные резервные силы.

Рогов отметил, что сейчас ВСУ большими силами ведут поиск слабых участков в российской обороне, которая выстроена надёжно.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили попытки наступательных действий украинских силовиков на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Ранее Рогов заявил, что на Времевском выступе идут тяжелейшие бои. Лобовые атаки ВСУ не имеют успеха, поэтому противник пытается пробиться с флангов. Российским военным пришлось выйти из посёлка Нескучное, расположенного в низине. Населённый пункт трудно удерживать под артиллерийским огнём.