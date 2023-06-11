Каир, 11 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Яхта с британскими туристами загорелась в Красном море у берегов Египта, судьба трёх человек пока неизвестна. Об этом сообщает 11 июня телеканал Sky News.

Кадр из видео Пожар на яхте

Пожар на прогулочном судне «Ураган» (Hurricane) произошёл в море недалеко от курорта Марса-Алям. На борту находились 15 британских туристов, десять членов экипажа и два гида. Троих туристов ищут, остальные 12 спасены.

По предварительным данным, в машинном отделении судна произошло короткое замыкание, что привело к пожару. Яхта загорелась утром во время инструктажа по дайвингу.

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После тушения пожара судно вернули в гавань. Компетентные органы проводят расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Красном море пропала яхта 30 minutes с тремя российскими гражданами на борту. Экипаж перестал выходить на связь 18 апреля, владелец яхты объявил её терпящей бедствие. Позже выяснилось, что в водах Йемена на яхту напали вооружённые люди и обстреляли судно из пулемёта. Экипаж смог укрыться в территориальных водах Эритреи.