Бердянск, Запорожская область, 11 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету над Бердянском. Об этом 11 июня сообщили власти города в Telegram-канале.

РИА Новости Командная машина зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» ПВО

«По предварительной информации оперативных служб, киевский террористический режим предпринял новую попытку нанести удар по нашему мирному городу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что звук, похожий на взрыв, был слышен в Бердянске около 17:00. Сработала система ПВО, ракета была успешно сбита.

Как сообщало ИА Регнум, Бердянск, как и другие населённые пункты новых территорий России, находится под постоянным обстрелом со стороны украинских боевиков. Так, 2 июня в городе прогремели взрывы. ВСУ пытались обстрелять город ракетами.