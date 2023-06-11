Энергодар, Запорожская область, 11 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В брызгальном бассейне Запорожской АЭС обнаружили осколок от снаряда американской гаубицы М777, которые используют ВСУ, сообщили 11 июня представители станции.

Эрик Романенко/ТАСС Запорожская АЭС

«При проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов Запорожской АЭС, направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела станции, в одной из чаш системы технической воды были обнаружены осколки от снаряда американской гаубицы М777», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Техническая вода из брызгальных бассейнов предназначена для охлаждения отработанного ядерного топлива, её необходимо использовать даже тогда, когда реакторы на блоках станции заглушены, пояснили представители ЗАЭС, напомнив, что обстрелы атомной станции «могут привести к серьезным последствиям».

Ранее 11 июня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что власти Украины де-факто не поддержали предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и продолжают вести себя «как хотят», обстреливая инфраструктуру ЗАЭС. Западные страны как всегда делают вид, что ничего не происходит, добавил Лихачёв.

5 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на фиксацию МАГАТЭ обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. В сообщениях не указывается, откуда именно на территорию станции регулярно прилетают снаряды, хотя их траектория очевидна, отметил Небензя.