Симферополь, 11 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В Кировском районе Крыма в результате повреждения железнодорожного полотна было приостановлено движение поездов. Об этом 11 июня сообщил главы Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

По его словам, проблемы будут устранены в течение трёх-четырёх часов. В настоящее время на месте работают сотрудники всех профильных служб. Никто не пострадал.

Он отметил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

«Лично держу ситуацию на контроле», — написал он, попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня в Крыму система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две баллистические ракеты, которые были запущены украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки никто не пострадал.

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