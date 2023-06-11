Харьков, Украина, 11 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Жители Харькова сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги. Об этом 11 июня сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации журналистов, в Харькове был слышан звук взрыва. Ранее в этом городе была объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в Харькове, произошли в соседнем селе Циркуны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 июня в Харьковской области прогремели взрывы. По предварительной информации, зафиксирована работа системы противовоздушной обороны. С 01:37 (мск) по всей территории региона была объявлена воздушная тревога.

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