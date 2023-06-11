Москва, 11 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Опасные химические вещества в игрушках могут вызвать у детей тяжёлые отравления, нарушения сна, аллергию и серьёзные заболевания. Проблемой в России занялись на самом высоком уровне, говорится в опубликованном 11 июня материале РИА Новости.

Ребёнок

В январе в реанимацию попала четырёхлетняя москвичка Полина, которой родители купили набор юного химика. Девочка открыла ёмкость с дихроматом аммония — токсичным веществом наивысшего класса опасности. Химикат у неё забрали и девочка расплакалась, остатки вещества с её рук попали на слизистую оболочку глаз. Состояние ребёнка резко ухудшилось. Полину госпитализировали с отравлением, а врачи рассказали родителям, что подобные случаи, бывает, заканчиваются смертью.

«Врач сказал: остаётся только молиться. Благо в организм попало мало вещества», — рассказала мать девочки.

Родители написали досудебную претензию и рассказали о произошедшем в Сети. В магазине крупной торговой сети, где был куплен набор, его убрали с полок. Факт продажи признавать отказались, несмотря на наличие у пострадавшей семьи чека.

По словам специалистов, работающих с детскими товарами, угроза отравления исходит не только от химических наборов. Игрушки перед продажей должны проверять на воспламеняемость и электрическую безопасность, наличие винилхлоридов, тяжёлых металлов, фенола и других токсинов, в также на микроорганизмы. На фоне санкций и ухода из России ведущих производителей детских товаров проблема некачественной продукции обострилась.

Так, в конце мая на границе с Казахстаном таможенники изъяли более 27 тыс. поддельных наборов популярного бренда Lego. Оказалось, что продукция стоимостью более 25 млн рублей может быть опасной для детей.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, продавцы игрушек пытаются разными путями избежать сертификации. Они могут получить сертификаты без испытаний или продавать игрушки под видом сувениров, как это произошло с Хагги Вагги.

Как сообщало ИА Регнум, проверка Роскачества выявила токсичность зубастых фигурок. В них, в частности, был превышен уровень фенола.

Кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская отметила, что доказать связь между заболеванием ребёнка и контактом с некачественной игрушкой сложно. Как правило, симптомы проявляются не сразу после покупки, а только через несколько недель. Родителей должны насторожить симптомы со стороны нервной системы: жалобы ребёнка на головную боль или плаксивость после игры.

В Роспотребнадзоре советуют не покупать игрушки вне магазинов, супермаркетов, официальных рынков и ярмарок, а также обращать внимание на этикетку. Продавцы обязаны указывать данные об изготовителе, минимально допустимый возраст ребенка, срок службы и условия хранения товара. Единый знак ЕАС подтверждает качество продукции на территории ЕАЭС.

У игрушек не должно быть стойкого неприятного запаха, острых ранящих частей, они не должны крошиться или пачкать руки. Детям до трёх лет лучше не давать игрушки из натуральных меха и кожи, древесной коры, с фарфоровыми, стеклянными, бумажными и картонными элементами.

В случае, если ребёнок пострадал из-за игрушки, родители вправе подать в суд на производителя или обратиться в правоохранительные органы. На продавцов контрафактных и несертифицированных игрушек можно жаловаться в Роспотребнадзор.

По словам юриста Дмитрия Зацаринского, после обращения родителей могут возбудить уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Родители вправе рассчитывать на материальную компенсацию, тогда как виновникам грозит до шести лет лишения свободы в случае травмы пострадавшего и до десяти — в случае смерти.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей на период до 2030 года. В числе прочего она предполагает введение государственных стандартов для новых видов игрушек.

По мнению Цицулиной, необходимо определить допустимые показатели для материалов и технологий, которые появились сравнительно недавно и не успели войти в существующие нормативные документы. Также нужны критерии устойчивого развития и цикличной экономики, а также экологичности.

На сегодняшний день редкие игрушки производят из натуральных материалов. Более 80% детских товаров изготовлены из синтетических полимеров, которые далеко не всегда безопасны.