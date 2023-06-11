Москва, 11 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский захватил власть и привел конфликт в Донбассе в состояние войны НАТО с Россией, заявила член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По её словам, режим Зеленского никогда не думал об украинском народе.

«Обманув людей и захватив власть обещаниями о достижении мира и прекращении войны на Донбассе, Зеленский привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией», — сказала она РИА Новости.

Сенатор добавила, что, подорвав дамбу Каховской ГЭС, Зеленский не думал о людях, которых он решил затопить вместе с домашними животными и домами.

Ситуация для президента Украины усугубляется тем, что ни на одном из участков боевых действий ВСУ не достигли поставленных перед ними задач, заключила Ковитиди.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ. Он добавил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал существует.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен считает, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области не показывает ожидаемых результатов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский узнал при посещении подконтрольной Киеву территории Херсонской области.