Астана, 11 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Бывший глава МЧС Казахстана Юрий Ильин уволен за халатное отношение к работе во время масштабного природного пожара. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе заседания оперативного штаба в Абайской области, сообщила 11 июня его пресс-служба.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Лесной пожар начался на востоке страны 8 июня после ударов молний. Известно о 14 погибших, это работники природного заповедника «Семей орманы». Площадь пожара превысила 60 тыс. га.

По словам Токаева, и бывший министр, и всё руководство МЧС проявили абсолютное равнодушие к исполнению служебных обязанностей. В результате осиротели дети погибших, семьи остались с кредитами и без кормильцев.

«Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?» — сказал Токаев, обращаясь к замминистра по ЧС Марату Кульдикову, и добавил, что по масштабу бедствия был дан неправильный прогноз.

Нужно признать, что работа не организована на качественном уровне и в правильном направлении, руководители халатно относятся к выполнению своих обязанностей, не знают, что делать, не принимают оперативных решений. Это приводит к трагедиям, сказал президент.

Токаев 10 июня освободил Ильина от должности министра по ЧС и назначил его преемником начальника Академии гражданской защиты Сырыма Шарипханова.

На заседании глава государства объявил выговор главе Абайской области Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение обязанностей. Он добавил, что бедствие произошло из-за отсутствия оперативности и сопричастности в работе местных исполнительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, в Казахстане 12 июня будет объявлен общенациональный траур по погибшим в результате лесного пожара в Абайской области. Токаев поручил правительству страны оказать семьям всемерную поддержку. Президент России Владимир Путин выразил лидеру Казахстана слова поддержки.