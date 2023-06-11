* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Легендарный особняк певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь оказался под арестом, сообщил 11 июня Telegram-канал Mash.

Цитата из видео «Замок Галкина и Пугачёвой в селе Грязь в Подмосковье» Особняк Аллы Пугачевой в деревне Грязь Московской области

Причиной ареста оставленного артистами особняка стала неуплата налогов. По данным канала, в 2018 году Галкин несколько раз представал перед судом, суммы взысканий были небольшие. Однако случаи повторялись, поэтому «приставы взялись за дело».

Отмечается, что из-за ареста особняк нельзя продать или переписать на кого-либо.

В мае сообщалось, что суд из-за долгов запретил Пугачёвой продавать и другой дом в Подмосковье. Певица является собственницей особняка в деревне Бережки в Московской области. Местная администрация, которая в своё время оформляла береговую линию в аренду, обратилась в суд с иском о взыскании задолженности.

Как ранее призналась Пугачева, дачу она подарила внуку — Никите Преснякову (без оформления документов). Певец собирался её продать за 225 млн рублей и даже выставил объявление, но из-за разных слухов в прессе снял с продажи.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва в 2022 году уехала из Израиля в Россию. Её муж Максим Галкин неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями, певица его поддерживала. Пугачёву предлагали проверить на финансирование ВСУ, а также конфисковать её (и других артистов, выступивших против страны) имущество в России.