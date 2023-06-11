Вашингтон, 11 июня, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Сын предпринимателя Джорджа Сороса Александр считает себя «более политичным», нежели его отец, а средства семейной фондовой империи намерен тратить на поддержку «левых» партий, избирательного права, абортов и гендерного равенства, с такими заявлениями он выступил в интервью The Wall Street Journal.

Nathalie Schuller Moran Wright Александр Сорос

Ранее сообщалось, что Джордж Сорос принял решение передать 37-летнему сыну контроль над своими фондами (их объём оценивается в 25 млрд долларов). Сейчас Александр Сорос занимает пост председателя совета директоров фондов «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) и главы «комитета политических действий».

«Я более политически активный [нежели отец]», — заявил Сорос-младший.

По информации американского издания, Сорос-младший уже встречался с представителями администрации президента США Джозефа Байдена, Конгресса США, а также с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьером Канады Джастином Трюдо. В своём комментарии он отметил, что «обеспокоен» возможностью переизбрания на пост президента США Дональда Трампа и продолжит оказывать финансовую поддержку Байдену.

В России организации Сороса признаны нежелательными. В Генпрокуратуре заявили, что они представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства. В январе 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал фонд Сороса «едва ли не основным мировым центром осуществления цветных революций».