Москва, 11 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Почти на 100% выполняют гособоронзаказ предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом 11 июня заявил РИА Новости вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Илья Питалев/РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

На вопрос, удалось ли отечественному ОПК набрать необходимые темпы производства, он ответил: «В целом задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100%».

По его словам, ОПК сегодня делает всё возможное, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на 2023 год. По его словам, они реализуются: где-то идут с опережением, а где-то компенсируются за счёт поставок других образцов.

Мантуров также отметил, что Минпромторг и предприятия активно работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытывает нехватку современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс выполнит все поставленные перед ним задачи. По его словам, ОПК страны развивается быстро, производство современных видов вооружения интенсивно наращивается.