Москва, 11 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с Киевом. На это он обратил внимание в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Григорий Сысоев/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что руководство России видит неготовность и нежелание киевского режима, а также то, что хозяева этого режима не позволяют ему вести переговоры.

Песков подчеркнул, что в связи с этим сейчас нет никаких предпосылок для переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в ходе форума «Диалоги о восстановлении Украины» заявил, что переговоры с Россией возможны при условии изменения Москвой целей спецоперации. Он напомнил, что сейчас цели СВО предполагают денацификацию, демилитаризацию и денатоизацию Украины, что для Киева неприемлемо.

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев заявил, что изначально поставленные цели СВО будут выполнены в полном объёме, как и предполагалось, а речь об их корректировке будет подразумевать добавление задач спецоперации, которые необязательно должны придаваться широкой огласке.

8 июня глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что Россия так или иначе скорректирует цели спецоперации, так как ситуация ежедневно меняется. При этом он заявил, что России будет сложно договориться с Киевом без демилитаризации значительной части украинской территории, а также в случае быстрого принятия Украины в НАТО и Евросоюз.