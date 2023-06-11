Москва, 11 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. На донецком направлении сапёры ВСУ из числа мобилизованных ставят мины, которые не активируют, оставляя на них послания. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на начальника инженерной службы полка Вооружённых сил РФ с позывным Кирпич.

Николай Тришин/ТАСС

«Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют», — сказал он.

Он отметил, что на таких минах может быть не снята верхняя чека и позади неё есть различные надписи. Военный привёл пример одного из таких посланий: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой».

Также он добавил, что встречаются и мины с угрозами и оскорблениями.

Как сообщало ИА Регнум, начальник инженерной службы танкового полка рассказал, что сапёры южной группировки часто встречаются с натовскими минами. В частности, это немецкие противотанковые и противопехотные мины, которые ВСУ запускают с помощью дистанционного минирования.