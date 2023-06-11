Москва, 11 июня, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Вест Хэм» обязан погасить задолженность в размере €17,43 млн перед московским ЦСКА за переход хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом говорится в решении палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

Антон Зайцев Никола Влашич

В ФИФА предупредили «Вест Хэм», что в случае невыплаты задолженности до 31 июля общая сумма компенсации вырастет до €25,65 млн. Кроме того, клубу запретят регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до выплаты полной суммы.

«Вест Хэм» не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России относится к форс-мажорным обстоятельствам, добавили в организации.

Влашич перешел из московского клуба в английский летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что полного расчёта за трансфер не произошло. В октябре армейцы решили обратиться в ФИФА, чтобы урегулировать этот вопрос.

25-летний Влашич в настоящее время выступает за итальянский «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне футболист забил 5 голов и совершил 8 результативных передач в 37 матчах. В составе ЦСКА он выступал в 2018–2021 годах, провёл 108 матчей, забил 33 мяча и сделал 21 результативную передачу.

Как сообщало ИА Регнум, «Вест Хэм» победил в Лиге конференций по итогам матча с итальянской командой «Фиорентина», завершившегося со счётом 2:1.