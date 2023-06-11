Тегеран, 11 июня, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооружённых сил страны) провёл успешные испытания нового мультикоптера, который может нести боеприпасы общим весом до 7 кг. Об этом 11 июня сообщило агентство Tasnim.

mugtama.com КСИР — Корпус стражей исламской революции

По его информации, дрон Nessa способен сбрасывать снаряды с высоты 500 метров и нести одновременно до 10 боеприпасов небольшого размера, а также поражать различные цели.

Отмечается, что специалисты разработали данный мультикоптер, чтобы противостоять террористическим группировкам, которые действуют рядом с юго-восточной и северо-западной границами страны и обычно базируются в труднодоступных районах, по которым можно наносить удары при помощи дронов.

Как передавало ИА Регнум, воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана представили новую гиперзвуковую ракету «Фаттах». Отмечается, что ракета способна пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их, её дальность составляет 1,4 тыс. км, скорость достигает 12–13 Махов (14–15 тыс. км в час).

В мае в Иране впервые показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с улучшенной системой наведения на цель в полёте по сравнению с прежними её версиями. Дальность полёта этой ракеты — 2 тыс. км, на неё можно устанавливать боеголовку массой 1,5 тыс. кг, помимо этого ракета оснащена одним из наиболее совершенных в Иране двигателей на жидком топливе.

Ранее в КСИР объявили, что в Иране создана крылатая ракета дальностью 1650 км. Власти Ирана неоднократно заявляли о том, что ракетная программа носит оборонительный характер.