Москва, 11 июня, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июня в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» отметил героизм и упорство российских военных во время попыток украинского контрнаступления.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«Дело все в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются», — сказал он.

Также Песков отметил, что для переговоров с киевским режимом нет никаких предпосылок, даже «хлипкого» фундамента. По его словам, российская сторона видит нежелание и неготовность киевского режима, а также то, что его западные хозяева не позволяют ему вести переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ. ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий, они понесли огромные потери, но их наступательный потенциал не исчерпан, отметил президент.

Начало контрнаступления подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский. На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 10 июня он признал, что на Украине происходят контрнаступательные действия.