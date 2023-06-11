Москва, 11 июня, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года, заявил 11 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках российского форума «Путешествуй!».

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

По его словам, предположительно, в июне китайская сторона обещала предоставить перечень туроператоров. Российский МИД свои перечни уже направил в Китай.

Также Россия, отметил Решетников, нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном. «Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим», — рассказал он.

В мае глава Минэкномразвития сообщал, что правительство России работает над соглашениями о безвизовом режиме с некоторыми странами Персидского залива. По его словам, в настоящее время ближневосточные страны выступают ключевыми партнёрами Москвы в сфере туризма. В частности, прорабатываются соглашения о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.

Как передавало ИА Регнум, на российско-китайском форуме в Шанхае премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что санкционная политика недоброжелательных стран не смогла сломать экономику России, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. По его словам, приоритетом сотрудничества России и Китая является расширение воздушного сообщения.