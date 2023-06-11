Киев, 11 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Раскольническая Православная церковь Украины 11 июня впервые в истории провела на территории Киево-Печерской лавры панихиду по Ивану Мазепе, передаёт «Страна».

«Богослужение» прошло в церкви Всех Святых в Верхней Лавре, откуда ранее были изгнаны священники канонической Украинской православной церкви. Украинские власти, продолжая гонения на православных, потребовали от УПЦ к 10 июня покинуть и все остальные помещения лавры, однако те считают это решение незаконным и выполнять его отказались.

В министерстве культуры Украины ранее отметили, что проведение «панихиды» именно в этот день связано с тем, что 11 июня исполняется 325 лет со дня освящения Всехсвятской церкви, построенной на пожертвования Мазепы.

Гетман Мазепа был отлучён от церкви в 1708 году за государственную измену (переход на сторону Швеции) и нарушение данной на Евангелии присяги русскому царю, а также за дозволение шведским солдатам осквернять православные храмы.

При этом в константинопольском «вселенском» патриархате в 2018 году заявили, что считают это решение политически мотивированным, а потому незаконным.