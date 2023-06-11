Москва, 11 июня, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Киев не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведёт себя как хочет, обстреливая инфраструктуру ЗАЭС, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Константин Михальчевский/РИА Новости ЗАЭС

«Они (украинские власти) де-факто не поддержали предложения Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лихачёв добавил, что Киев фактически зарезервировал за собой таким образом право вести себя так, как он хочет.

«Но это вот «как хотят» выразилось в обстреле распределительного устройства (Запорожской теплоэлектростанции, инфраструктурно связанной с ЗАЭС)», — добавил гендиректор Росатома.

Коллективный же Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на фиксацию МАГАТЭ обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Все стыдливо умалчивают, откуда на территорию станции регулярно прилетают снаряды, хотя их траектория очевидна, отметил он.

Шестого июня Гросси объявил об усилении присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС.